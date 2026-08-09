Кубок України: розклад і результати матчів попереднього раунду

Нагадаємо, що Кубок України 2026 року виграло київське Динамо .

У нинішньому сезоні за Кубок України змагатимуться 69 клубів: 16 представників УПЛ, 14 клубів Першої ліги, 15 — Другої ліги, 6 команд Асоціації аматорського футболу України та 18 представників регіональних асоціацій.

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