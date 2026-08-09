Кубок України: розклад і результати матчів попереднього раунду

9 серпня, 21:32
Кубок України (Фото: УАФ)

Кубок України (Фото: УАФ)

Розіграш національного трофею стартував за участі аматорських команд.

У нинішньому сезоні за Кубок України змагатимуться 69 клубів: 16 представників УПЛ, 14 клубів Першої ліги, 15 — Другої ліги, 6 команд Асоціації аматорського футболу України та 18 представників регіональних асоціацій.

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Розклад і результати попереднього раунду

08.08. 16:00. Новий Розділ (Львівська область) — Миколаїв (Львівська область) — 0:0 (пен. 4:2)

09.08. 12:00. Дружба-Козаки (Ніжин) — VIVAD (Романів) — 2:2 (пен. 4:3)

09.08. 14:00. Колос (Полонне) — Новожуків (Рівненська область) — 3:1

09.08. 14:00. Ukrainian Team (Дніпро) — Решетилівка (Полтавська область) — 0:5

09.08. 15:00. IRON (Запоріжжя) — Базис (Кочубеївка) — 0:1

09.08. 16:00. Покуття (Коломия) — Довбуш (Чернівці) — 2:1

11.08. 14:00. Чайка (Вишгород) — Калинівка (Київська область)

11.08. 14:00. Інгул (Первозванівка) — Пальміра (Одеса)

12.08. 16:00. Агрон (Великі Гаї) — Луцьксантехмонтаж № 536 (Луцьк)

Нагадаємо, що Кубок України 2026 року виграло київське Динамо.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Кубок України

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