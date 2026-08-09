Кубок України: розклад і результати матчів попереднього раунду
Кубок України (Фото: УАФ)
Розіграш національного трофею стартував за участі аматорських команд.
У нинішньому сезоні за Кубок України змагатимуться 69 клубів: 16 представників УПЛ, 14 клубів Першої ліги, 15 — Другої ліги, 6 команд Асоціації аматорського футболу України та 18 представників регіональних асоціацій.
Розклад і результати попереднього раунду
08.08. 16:00. Новий Розділ (Львівська область) — Миколаїв (Львівська область) — 0:0 (пен. 4:2)
09.08. 12:00. Дружба-Козаки (Ніжин) — VIVAD (Романів) — 2:2 (пен. 4:3)
09.08. 14:00. Колос (Полонне) — Новожуків (Рівненська область) — 3:1
09.08. 14:00. Ukrainian Team (Дніпро) — Решетилівка (Полтавська область) — 0:5
09.08. 15:00. IRON (Запоріжжя) — Базис (Кочубеївка) — 0:1
09.08. 16:00. Покуття (Коломия) — Довбуш (Чернівці) — 2:1
11.08. 14:00. Чайка (Вишгород) — Калинівка (Київська область)
11.08. 14:00. Інгул (Первозванівка) — Пальміра (Одеса)
12.08. 16:00. Агрон (Великі Гаї) — Луцьксантехмонтаж № 536 (Луцьк)
Нагадаємо, що Кубок України 2026 року виграло київське Динамо.