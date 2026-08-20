Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/32 фіналу
Кубок України (Фото: УАФ)
Поєдинки цього етапу відбудуться протягом чотирьох днів — із 20 по 23 серпня.
В 1/32 фіналу зіграють 56 клубів: 9 переможців кваліфікації, 6 від ААФУ, 15 із Другої ліги, 14 із Першої ліги та 12 з УПЛ.
Чотири українські представники в єврокубках сезону 2026/2027 — Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Полісся (Житомир) та ЛНЗ (Черкаси) — розпочнуть боротьбу з 1/16 фіналу.
Розклад матчів 1/32 фіналу Кубка України
20 серпня
12:00. Діназ (Вишгород) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)
21 серпня
12:00. Брацлав (Вінниця) — Олександрія
12:00. Ребел (Київ) — Агробізнес (Волочиськ)
12:00. Дружба-Козаки (Ніжин) — Базис (Кочубеївка)
14:00. Поділля (Хмельницький) — Вікторія (Суми)
14:00. Локомотив (Київ) — Пробій (Городенка)
22 серпня
11:00. То4ка (Одеса) — Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
12:00. Авангард (Лозова) — Кудрівка
12:00. ЮКСА (Тарасівка) — Колос (Ковалівка)
13:00. Скала 1911 (Стрий) — Зоря (Луганськ)
13:00. Маяк (Сарни) — Полтава (Полтава)
13:00. Решетилівка — Прикарпаття (Івано-Франківськ)
13:00. Рокита — Кривбас (Кривий Ріг)
13:00. Колос (Полонне) — Тростянець (Суми)
14:00. Калинівка — Харків
15:00. Інгулець (Петрове) — Верес (Рівне)
15:00. Дністер (Заліщики) — Лівий Берег (Київ)
16:00. Нива (Тернопіль) — Буковина (Чернівці).
16:00. Нива (Вінниця) — Рух (Львів)
18:00. Карпати (Львів) — Оболонь (Київ)
23 серпня
12:00. Пальміра (Одеса) — Куликів-Білка (Куликів)
12:00. Агротех (Тишківка) — Вільхівці (Івано-Франківська область)
12:00. Пенуел (Кривий Ріг) — Металіст (Харків)
13:00. Покуття (Коломия) — Карбон (Черкаси)
13:00. Олімпія (Савинці) — Металург (Запоріжжя)
15:00. Новий Розділ (Новий Розділ) — Атлет (Київ)
16:00. Вільхівці (Закарпатська область) — Чорноморець (Одеса)
16:00. Луцьксантехмонтаж № 536 (Луцьк) — Чернігів (Чернігів)
Нагадаємо, що Кубок України 2026 року виграло київське Динамо, перемігши у фіналі Чернігів.