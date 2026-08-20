Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/32 фіналу

Поєдинки цього етапу відбудуться протягом чотирьох днів — із 20 по 23 серпня.

В 1/32 фіналу зіграють 56 клубів: 9 переможців кваліфікації, 6 від ААФУ, 15 із Другої ліги, 14 із Першої ліги та 12 з УПЛ.

Чотири українські представники в єврокубках сезону 2026/2027 — Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Полісся (Житомир) та ЛНЗ (Черкаси) — розпочнуть боротьбу з 1/16 фіналу.

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Розклад матчів 1/32 фіналу Кубка України

20 серпня

12:00. Діназ (Вишгород) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)

21 серпня

12:00. Брацлав (Вінниця) — Олександрія

12:00. Ребел (Київ) — Агробізнес (Волочиськ)

12:00. Дружба-Козаки (Ніжин) — Базис (Кочубеївка)

14:00. Поділля (Хмельницький) — Вікторія (Суми)

14:00. Локомотив (Київ) — Пробій (Городенка)

22 серпня

11:00. То4ка (Одеса) — Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

12:00. Авангард (Лозова) — Кудрівка

12:00. ЮКСА (Тарасівка) — Колос (Ковалівка)

13:00. Скала 1911 (Стрий) — Зоря (Луганськ)

13:00. Маяк (Сарни) — Полтава (Полтава)

13:00. Решетилівка — Прикарпаття (Івано-Франківськ)

13:00. Рокита — Кривбас (Кривий Ріг)

13:00. Колос (Полонне) — Тростянець (Суми)

14:00. Калинівка — Харків

15:00. Інгулець (Петрове) — Верес (Рівне)

15:00. Дністер (Заліщики) — Лівий Берег (Київ)

16:00. Нива (Тернопіль) — Буковина (Чернівці).

16:00. Нива (Вінниця) — Рух (Львів)

18:00. Карпати (Львів) — Оболонь (Київ)

23 серпня

12:00. Пальміра (Одеса) — Куликів-Білка (Куликів)

12:00. Агротех (Тишківка) — Вільхівці (Івано-Франківська область)

12:00. Пенуел (Кривий Ріг) — Металіст (Харків)

13:00. Покуття (Коломия) — Карбон (Черкаси)

13:00. Олімпія (Савинці) — Металург (Запоріжжя)

15:00. Новий Розділ (Новий Розділ) — Атлет (Київ)

16:00. Вільхівці (Закарпатська область) — Чорноморець (Одеса)

16:00. Луцьксантехмонтаж № 536 (Луцьк) — Чернігів (Чернігів)

Нагадаємо, що Кубок України 2026 року виграло київське Динамо, перемігши у фіналі Чернігів.