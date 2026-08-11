«Чистий вихід, а він валить суперника»: ексфутболіст Шахтаря обурений рішенням судді на користь Динамо

На 15-й хвилині зустрічі захисник Динамо Крістіан Біловар зірвав вихід футболіста Вереса сам на сам із воротарем, але отримав від арбітра Олексія Деревінського лише жовту картку, а не червону. На думку Кучера, гравця Динамо слід було вилучити.

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«Я не суддя й судити не буду, але, як на мене, то в тому епізоді Біловара мали вилучати. Чистий вихід, а він хапає руками, валить суперника. Щодо пенальті у ворота Вереса, то тут питань немає - чистий одинадцятиметровий», — цитує Кучера Український футбол.

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу над Вересом на останніх хвилинах завдяки голу Матвія Пономаренка, який реалізував пенальті.

У наступному турі чемпіонату України Динамо зіграє з Колосом (16 серпня), а Верес зустрінеться з Епіцентром (14 серпня).

Раніше Динамо здобуло перемогу з рахунком 1:0 над азербайджанським Карабахом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня. Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).