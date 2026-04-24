«Повної зарплати не бачили чотири місяці». У клубі УПЛ виникли серйозні фінансові проблеми — журналіст

24 квітня, 14:32
Кудрівка йде на 13 місці (Фото: ФК Кудрівка)

Кудрівка йде на 13 місці (Фото: ФК Кудрівка)

Футбольний клуб Кудрівка, який виступає в українській Прем'єр-лізі, заборгував перед гравцями велику суму.

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Про це розповів журналіст Михайло Співаковський на YouTube-каналі ТаТоТаке.

За словами Співаковського, у клубі вже чотири місяці не виплачують повну зарплату.

«Перед зимовими зборами всі гравці отримали по дві зарплати. Весною видавалися премії. За перемогу дають одну тисячу доларів, а за нічию — 500 доларів.

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Але потім знову пішло накопичення боргів. Певний аванс виплачується, але повної зарплатні ніхто не бачив вже чотири місяці. Також є борги за минулий сезон. А це загалом виходить чотири мільйони гривень", — розповів Співаковський.

Для Кудрівки це перший сезон в українській Прем'єр-лізі. Клуб вийшов до еліти, обігравши у плей-оф полтавську Ворсклу.

Після 24 турів Кудрівка йде на 13 місці в УПЛ, маючи 21 очко. Наступний матч команда зіграє 26 квітня проти Шахтаря.

Раніше про критичну фінансову ситуацію заявили у полтавській Ворсклі.

Була інформація, що Ворскла може призупинити діяльність, однак президент клубу Роман Черняк заявив, що це не відповідає дійсності і клуб продовжує функціонувати.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Кудривка Футбол Прем'єр-ліга Україна

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