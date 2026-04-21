«Набридло чути обіцянки». Футбольний клуб чемпіонату України може бойкотувати матчі

За словами Бурбаса, футболісти Кудрівки готуються до розмови з президентом через серйозні борги.

«Кудрівка продовжує грати безкоштовно. Зараз великі заборгованості перед футболістами. За моєю інформацією, виплатили за січень-лютий, це тільки офіційна зарплата, а є ще додатки до контрактів.

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Так от, за січень, лютий по умовних 20 тисяч гривень якихось там виплатили, а по суті, січень, лютий, березень — тримісячна вже затримка перед командою, при тому, що є ще обов’язки за першу частину сезону — це премії за перемоги. А ми пам’ятаємо, що Кудрівка дуже добре почала цей сезон, і там також за кожну перемогу передбачені премії. Досі не виплачено взагалі премії.

Ба більше, за попередній сезон, коли стояло завдання підвищення в класі, яке було виконано, і була обіцяна премія, то за підвищення до УПЛ Кудрівці досі ще не виплатили навіть ці премії.

У команді задаються питанням: по-перше, що безкоштовно якось грати не комільфо. З іншого боку, звісно, хочеться грати, а не саботувати зараз. Але між собою футболісти кажуть, що набридло вже чути з тижня в тиждень: завтра, завтра, завтра, завтра, завтра. Зараз уже цього тижня кажуть, що точно щось виплатять.

Із того, що я розумію, спілкуючись із футболістами: вони хочуть усі зібратися, йти до капітана, йти до головного тренера, уже до президента клубу і ставити питання руба. Бо в команді не виключають, що буде бунт, буде демарш. Ну, а як інакше?", — сказав Бурбас на своєму Youtube-каналі.

Нагадаємо, зараз Кудрівка йде в зоні перехідних матчів у турнірній таблиці та ризикує вилетіти з УПЛ.

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