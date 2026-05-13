Матч УПЛ перенесли через затяжну повітряну тривогу — відома нова дата і час початку
Матч Кудрівка — Рух перенесли на 14 травня (Фото: УПЛ)
Поєдинок 28‑го туру української Прем’єр‑ліги між Кудрівкою та Рухом не відбувся у запланований час.
Про це повідомляє УПЛ.
Зустріч мала пройти в Рівному у середу, 13 травня, проте через тривалу повітряну тривогу команди так і не вийшли на поле.
Дирекція УПЛ ухвалила рішення перенести матч на четвер, 14 травня. Початок гри призначено на 13:00.
Обидві команди борються за виживання у цьому сезоні. У турнірній таблиці Кудрівка йде 13‑ю, маючи 22 очки, а Рух із 21 балом розташувався на 14‑й позиції.
13-те та 14-те місця не вилітають напряму до Першої ліги, а зіграють у плей-оф за право виступати в УПЛ з командами, що посядуть 3−4 місця в другому за силою дивізіоні України.
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