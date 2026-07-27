Український нападник Микола Кухаревич відзначився ефектним голом у першому турі нового сезону чемпіонату Словаччини, допомігши Словану Братислава здобути впевнену перемогу над Дуклою Банська Бистріца з рахунком 4:0.

Форвард вийшов у стартовому складі чинного чемпіона країни та провів на полі 62 хвилини.

Гості відкрили рахунок уже на 13-й хвилині завдяки точному удару Байріча. До перерви перевагу Слована збільшили Кіанга та Їраджанг, фактично знявши питання щодо переможця.

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Після відпочинку Кухаревич встановив остаточний рахунок у матчі. Українець перехопив м’яч після помилки захисників, вийшов на побачення з воротарем і холоднокровно перекинув його, оформивши четвертий гол команди. Для 25-річного форварда цей м’яч став першим у новому сезоні.

Інший українець у складі Слована, Данило Ігнатенко, весь матч залишався в запасі.

Кухаревич виступає за братиславський клуб із літа 2025 року. Раніше він захищав кольори Суонсі, Хіберніана, Руха та інших команд.

Наступний матч Слован проведе 29 липня проти грузинської Іберії 1999 у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч у Грузії завершився перемогою словацького клубу 2:0. У другому турі чемпіонату Слован зіграє проти Побрезової 1 серпня.

Наразі Слован очолює легендарний у минулому футболіст Яя Туре.