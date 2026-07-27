Чи зіграє на старті сезону? Конкурент Луніна в Реалі зробив заяву після травми на ЧС-2026

Голкіпер мадридського Реала та збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував свій стан після ушкодження, якого зазнав у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Про це повідомляє Goal.

Куртуа запевнив, що проблема виявилася невеликою і наразі він уже не відчуває жодного дискомфорту.

За словами воротаря, щойно завершиться його літня відпустка, він буде готовий повернутися до тренувань із командою.

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«Я більше не відчуваю жодного дискомфорту. Ще під час матчу зрозумів, що травма несерйозна. Кажуть про два-три тижні, але як тільки ми повернемося до тренувань, я буду готовий. Болі немає зовсім», — заявив Куртуа.

Після травми Куртуа в матчі зі збірною Іспанії багато хто пов’язував виліт Бельгії саме з його вимушеною заміною. Сам воротар після гри хотів залишитися на полі, однак тодішній головний тренер Руді Гарсія вирішив не ризикувати здоров’ям свого лідера.

Також Куртуа висловився про нового наставника бельгійської збірної Марка ван Боммела, який очолив команду після відставки Гарсії.

«Особисто ми ще не знайомі, але всі знають, чого він досяг як футболіст і тренер. З нетерпінням чекаю на нашу розмову», — сказав голкіпер.

Реал розпочне новий сезон 22 серпня матчем проти Еспаньйола.

Раніше повідомлялося, що Реал здобув перемогу у дебютному матчі Моурінью, а український воротар Андрій Лунін вивів команду з капітанською пов’язкою.