Челсі оголосив про трансфер захисника збірної Франції за 60 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт Челсі.

26-річний футболіст уклав із лондонським клубом контракт до 2032 року.

За даними британських ЗМІ, сума трансферу склала 60,7 млн євро.

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«Я дуже радий стати частиною цього прекрасного клубу. Усі знають легендарну історію Челсі, його традиції перемагати, і бути частиною цього — велика гордість», — сказав Лакруа.

Лакруа є вихованцем Сошо, після чого чотири роки провів у Вольфсбурзі. За німецьку команду француз зіграв 130 матчів.

У 2024 році він перейшов у Крістал Пелес та став одним із ключових футболістів клубу. За два сезони у складі лондонців француз провів 98 матчів у всіх турнірах та допоміг команді виграти Кубок Англії і Лігу конференцій.

У березні 2026 року дебютував за збірну Франції, а згодом зіграв у трьох матчах на чемпіонаті світу, допомігши команді дійти до півфіналу.

Раніше Челсі оформив найдорожчий трансфер у своїй історії, підписавши нападника Моргана Роджерса з Астон Вілли.

Також лондонський клуб оголосив про підписання вінгера Жеовані Кенди з лісабонського Спортінга.

Перед цим Челсі за 57 млн євро підписав найкращого захисника Серії А Марко Палестру.