«Я завжди буду вдячний йому». Ямаль назвав свого футбольного кумира

Про це повідомляє Goal.com.

Ямаль назвав Неймара своїм кумиром та висловив надію, що бразилець зіграє на ЧС-2026.

«Він мій кумир, і я завжди буду вдячний йому за все, що він дав футболу. Він надихає всіх. Він той тип гравця, за гру якого ви заплатите квиток, той тип гравця, гру якого ви переглянете знову через три дні, просто щоб побачити його рухи. Сподіваюся, він буде на чемпіонаті світу».

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Неймар є найкращим бомбардиром в історії національної команди — 79 голів у 128 матчах. Він грав за свою збірну на трьох останніх мундіалях. У 2014 році бразильці стали четвертими на домашньому ЧС, а у 2018-му і 2022-му вилетіли у чвертьфіналі.

Неймар виступав за Барселону, ПСЖ та Аль-Хіляль, а на початку 2025 року зірковий форвард повернувся до Сантоса, де розпочинав кар'єру.

Раніше Анчелотті не викликав Неймара на товариські матчі з Францією та Хорватією.

Також повідомлялося, що головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не планує включати Неймара до складу команди на чемпіонат світу‑2026.

Анчелотті заявляв, що нападник Сантоса може поїхати на мундіаль, якщо перебуватиме в належній фізичній формі.

Ямаль заявляв, що мріє про фінал Іспанія — Бразилія на ЧС-2026, після чого планує провести з Неймаром спільну відпустку.