Ламін Ямаль відсвяткував 19-річчя у розкішній садибі XII століття з озером та вертолітним майданчиком — відео

12 серпня, 17:21
Ламін Ямаль (Фото: Ламін Ямаль/Instagram)

Ламін Ямаль (Фото: Ламін Ямаль/Instagram)

Зірка Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль влаштував масштабне святкування свого 19-річчя.

Читайте також:
Ямаль відреагував на руйнівний землетрус у Колумбії, де нещодавно був на відпочинку — фото

Про це повідомляє 20Minutos з посиланням на El Español.

Ямаль народився 13 липня, однак цього року не зміг відсвяткувати день народження у звичному форматі, оскільки саме в цей період виступав на чемпіонаті світу.

Реклама

Футболіст відсвяткував 11 серпня, запросивши близько 100 родичів, друзів та близьких.

https://twitter.com/search?q=yamal&src=typeahead_click
https://twitter.com/hola/status/2087449817026806128

Місцем вечірки стала Mas de Sant Lleí — історична садиба XII століття неподалік Барселони. Комплекс розташований приблизно за 15 хвилин їзди від міста та займає територію площею близько 40 гектарів.

Садиба з 1994 року має статус пам’ятки культурної спадщини Каталонії. На території розташовані великі сади площею близько 30 тисяч квадратних метрів, а серед доступних гостям об'єктів є штучне озеро та вертолітний майданчик.

Mas de Sant Lleí спеціалізується на проведенні масштабних заходів. Комплекс може приймати як невеликі групи, так і бенкети на понад 250 осіб в окремих залах, а загалом майданчик розрахований на заходи за участю до 1600 гостей.

Гастрономічну частину заходів на території садиби забезпечує шеф-кухар Жорді Планчерія. Меню побудоване на локальних продуктах та середземноморській кухні. Вартість весільних меню в комплексі зазвичай становить від 145 до 215 євро за гостя залежно від формату та сезону.

Разом зі збірною Іспанії Ямаль став чемпіоном світу ЧС‑2026, обігравши Аргентину (1:0). Ламін взяв участь у восьми матчах, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Ямаль також є чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії, яка у 2024 році перемогла Англію у фіналі.

Раніше повідомлялося, що Ямаль обійняв короля Іспанії під час урочистого прийому, порушивши протокол.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ламін Ямаль ФК Барселона збірна Іспанії Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies