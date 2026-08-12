Про це повідомляє 20Minutos з посиланням на El Español.

Ямаль народився 13 липня, однак цього року не зміг відсвяткувати день народження у звичному форматі, оскільки саме в цей період виступав на чемпіонаті світу.

Реклама

Футболіст відсвяткував 11 серпня, запросивши близько 100 родичів, друзів та близьких.

Місцем вечірки стала Mas de Sant Lleí — історична садиба XII століття неподалік Барселони. Комплекс розташований приблизно за 15 хвилин їзди від міста та займає територію площею близько 40 гектарів.

Садиба з 1994 року має статус пам’ятки культурної спадщини Каталонії. На території розташовані великі сади площею близько 30 тисяч квадратних метрів, а серед доступних гостям об'єктів є штучне озеро та вертолітний майданчик.

Mas de Sant Lleí спеціалізується на проведенні масштабних заходів. Комплекс може приймати як невеликі групи, так і бенкети на понад 250 осіб в окремих залах, а загалом майданчик розрахований на заходи за участю до 1600 гостей.

Гастрономічну частину заходів на території садиби забезпечує шеф-кухар Жорді Планчерія. Меню побудоване на локальних продуктах та середземноморській кухні. Вартість весільних меню в комплексі зазвичай становить від 145 до 215 євро за гостя залежно від формату та сезону.

Разом зі збірною Іспанії Ямаль став чемпіоном світу ЧС‑2026, обігравши Аргентину (1:0). Ламін взяв участь у восьми матчах, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Ямаль також є чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії, яка у 2024 році перемогла Англію у фіналі.

Раніше повідомлялося, що Ямаль обійняв короля Іспанії під час урочистого прийому, порушивши протокол.