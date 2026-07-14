Лондонський Арсенал оголосив про відхід одного з героїв чемпіонського сезону в АПЛ

Троссард виступав за збірну Бельгії на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

Вінгер Арсенала та збірної Бельгії з футболу Леандро Троссард продовжить кар'єру в Бешикташі.

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Клуби досягли домовленості про перехід 31-річного футболіста, повідомляє офіційний сайт лондонців. Найближчим часом Троссард вирушить до Стамбула для проходження медичного огляду та завершення всіх формальностей.

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За даними ЗМІ, сума трансферу бельгійця складе 20 мільйонів євро.

Троссард виступав за Арсенал з січня 2023 року. Лондонський клуб заплатив Брайтону 24 мільйони євро за бельгійського вінгера.

У складі Арсенала Троссард провів 174 матчі, забив 36 голів і віддав 34 результативні передачі. Виграв з «канонірами» чемпіонат і Суперкубок Англії.

У чемпіонському сезоні 2025/26 Троссард відзначився кількома важливими голами, зокрема приніс Арсеналу перемогу над Вест Гемом (1:0) у 36-му турі.

Цього літа Леандро виступав за збірну Бельгії на чемпіонаті світу з футболу, відзначився двома голами й двома асистами у шести матчах.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Ліверпуля, Манчестер Сіті та збірної Англії Джеймс Мілнер завершив ігрову кар'єру.

Ми писали, що Олександр Зінченко розповів про зірваний трансфер Мудрика в Арсенал.