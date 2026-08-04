Від матчів збірної України до ЧС і Євро: легендарний арбітр отримав нову посаду після завершення кар'єри

47-річний фахівець заявив, що радий приєднатися до турецької федерації, повідомляє BBC.

«Я радий приєднатися до Федерації футболу Туреччини і з нетерпінням чекаю на майбутню можливість», — сказав Тейлор.

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Його призначення відбулося через 10 місяців після завершення п’ятирічного розслідування, яке виявило, що 371 із 571 футбольних арбітрів у Туреччині мали акаунти для ставок.

Зазначимо, Ентоні Тейлор — англійський арбітр елітної категорії ФІФА, який за 20-річну кар'єру обслужив понад 800 матчів, зокрема на Євро-2020, Євро-2024, ЧС-2022 та ЧС-2026. Він також увійшов в історію як перший із 1901 року суддя, який провів два фінали Кубка Англії.

Арбітр добре знайомий і українським уболівальникам. Він п’ять разів працював на матчах національної збірної України, де синьо-жовті здобули одну перемогу, тричі зіграли внічию та один раз поступилися.

Також Тейлор чотири рази судив поєдинки Шахтаря (три перемоги та одна нічия), один раз обслуговував матч Динамо — нічию з Бенфікою (0:0) у Лізі чемпіонів у 2021 році, а ще чотири рази працював на іграх юнацької та молодіжної збірних України.

Минулого місяця Тейлор оголосив про завершення 20-річної суддівської кар'єри після того, як 6 липня обслужив матч 1/8 фіналу чемпіонату світу, у якому Іспанія перемогла Португалію з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялося, що словенський арбітр Славко Вінчич розплакався після того, як дізнався, що судитиме фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною.