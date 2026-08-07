Найкращий футболіст ЧС-2010 очолив одразу дві збірні

Дієго Форлан став головним тренером національної збірної Уругваю з футболу, а також молодіжної команди U‑20.

Про це повідомляє Асоціація футболу Уругваю.

Спочатку Форлан розпочне роботу з молодіжною командою. Його головним завданням стане розвиток перспективних футболістів і підготовка наступного покоління гравців для національної збірної.

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У тренерському штабі U-20 працюватимуть Сантьяго Еспасандін та Дієго Перес, тренером із фізичної підготовки стане Марко Мансуліно, за підготовку воротарів відповідатиме Ігнасіо Бордад, а відеоаналітиком буде Габріель Скрілеч.

Перші матчі на чолі дорослої збірної Форлан проведе під час міжнародного вікна у вересні-жовтні, коли Уругвай зіграє серію товариських поєдинків.

Форлан є одним із найвідоміших футболістів в історії Уругваю. За національну команду він провів 112 матчів і забив 36 голів. У 2011 році нападник став переможцем Кубка Америки, а роком раніше відіграв ключову роль у виході команди до півфіналу чемпіонату світу в ПАР у 2010 році, де був визнаний найкращим футболістом турніру.

На посаді головного тренера збірної Уругваю Форлан замінив Марсело Б'єлсу, під керівництвом якого команда не зуміла вийти з групи на ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що Роберто Манчіні вдруге очолив збірну Італії.

Перед цим Славен Біліч став головним тренером збірної Хорватії.

Також збірна Португалії оголосила про призначення Жорже Жезуша новим головним тренером замість Роберто Мартінеса.