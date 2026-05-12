На офіційній сторінці клубу з’явилося відео, де бразильська пара виконує гімн України. Перед виконанням гімну Віалле та його дружина звернулися українською мовою.

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У Поліссі зазначили, що футболіст не витрачає час дарма під час відновлення після травми.

«Жоао Віалле разом зі своєю дружиною не витрачають час дарма, поки наш захисник відновлюється після травми. Бразильська пара вивчила гімн України!» — йдеться у повідомленні клубі.

«Дякуємо за вашу постійну підтримку! Це найменше, що ми можемо зробити» — відреагував Віалле у коментарях.

«Це просто неймовірно», «Ви прекрасні», «Це круто, гарна українська мова» — написали вболівальники.

23-річний центрбек приєднався до Полісся влітку 2024 року як вільний агент

У лютому житомирський клуб повідомив, що він зазнав травми на тренуванні. Після обстеження МРТ у бразильця було діагностовано розрив меніска.

За два тури до завершення УПЛ Полісся йде на другому місці, маючи 55 очок. У наступному турі 16 травня житомирський клуб зіграє проти Зорі.

Раніше у Поліссі пояснили, за якої умови Усик дебютує за клуб в офіційному матчі.