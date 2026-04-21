«Відмінне бачення поля». Чемпіон Європи Бонуччі назвав гравця, якого Барселона повинна купити

Італієць, який вигравав чемпіонат Європи-2020, вважає, що Бастоні, який виступає на позиції центрального захисника, посилить іспанський гранд.

«Стиль гри Бастоні та його характеристики добре підходять Барселоні, адже він дуже технічний захисник із чудовим баченням поля.

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Можливо, виникнуть певні труднощі через простір, який залишає Барселона під час високого пресингу, але все залежить від індивідуального розвитку, щоб навчитися читати ситуації та передбачати їх, не потрапляючи в складні становища.

Бастоні - молодий гравець, попереду у нього ще 6−7 років на високому рівні. Сподіваюся, що в збірній він зможе повернути впевненість і спокій, що відрізняють його в Інтері", — наводить слова Бонуччі Sportmediaset.

Зазначимо, що сам Бастоні виявив бажання перейти в Барселону.

У поточному сезоні італієць провів 37 матчів за Інтер у всіх турнірах, у яких забив два голи і зробив шість гольових передач.

Контракт Бастоні з Інтером розрахований до кінця червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 70 мільйонів євро. У 2021 році Алессандро став чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

Повідомлялося, що Бонуччі назвав ідеального тренера для мадридського Реала.