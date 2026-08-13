Від чемпіонства до третього дивізіону: Лестер Сіті виставили на продаж за понад 270 млн доларів

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Як повідомляє BBC Sport, на продаж виставлені чоловіча та жіноча команди, стадіон Кінг Пауер на 32 тисячі місць, тренувальний комплекс Сігрейв, оцінений у 163 мільйонів доларів, а також бельгійський клуб-партнер О’Хайленд Левен.

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У документі фізичні активи Лестера оцінюються у понад 270 мільйонів доларів. Серед головних досягнень клубу відзначені перемога в Прем'єр-лізі у 2016 році та тріумф у Кубку Англії у 2021-му. Водночас нинішнє місце команди у Першій лізі після двох поспіль вильотів не згадується.

Прогнозований оборот клубу за 2026 фінансовий рік становить понад 130 мільйонів доларів. Водночас у документі не згадуються банківські позики на 139 мільйонів доларів, зазначені у звітності за 2025 рік. За останні роки клуб втратив понад 243 мільйонів доларів.

King Power придбала Лестер у Мілана Мандарича за 47 мільйонів доларів у 2010 році. Нині клуб очолює Кхун Айяватт Топ Шріваддханапрабха після загибелі його батька Кхуна Вічая в авіакатастрофі біля стадіону у 2019 році.

Пошук нових інвесторів відбувається на тлі фінансових проблем клубу.

Попри нинішні труднощі, Лестер залишається одним із п’яти клубів, які з 2000 року виграли всі три головні англійські трофеї — Прем'єр-лігу (у 2016 році), Кубок Англії (у 2021 році) та Кубок ліги (у 2000 році).

Минулого місяця клуб продав випускника академії Джеремі Монгу Манчестер Сіті за понад 13 мільйонів доларів.

Лестер, який минулого сезону вдруге у своїй історії вилетів до Першої ліги, розпочне новий сезон у третьому дивізіоні під керівництвом Рассела Мартіна матчем проти Ноттс Каунті.

Раніше головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані оцінив рівень провідних футбольних чемпіонатів Європи та поставив Бундеслігу на друге місце.