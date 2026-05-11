«Можливий варіант із лігою нижчого рівня». Левандовський заінтригував заявою після чемпіонства Барселони

Форвард Барселони Роберт Левандовський прокоментував своє майбутнє після перемоги каталонського клубу над Реалом (2:0) та завоювання титулу Ла Ліги.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Польський форвард зізнався, що поки не ухвалив остаточного рішення щодо продовження кар'єри та не виключив варіант із переходом до менш престижної ліги.

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«Я ще не знаю, що буду робити. Можливий варіант із лігою нижчого рівня. Мені вже майже 38, але фізично я почуваюся добре, тому розглядаю таку можливість. Я вислухаю ще кілька пропозицій, а потім прийму рішення», — сказав Левандовський.

Відрив Барселони від Реала у таблиці за три тури до кінця сезону становить 14 очок. Каталонська команда виграла чемпіонат Іспанії вдруге поспіль і 29-й раз у своїй історії. Більше титулів тільки в Реала — 36.

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Повідомлялося, що Ліонель Мессі відреагував на перемогу Барселони в чемпіонаті Іспанії після матчу з Реалом.

Також півзахисник Барселони Де Йонг розповів, чим особливий чемпіонський титул Барселони в цьому сезоні.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік втратив батька перед матчем із Реалом.