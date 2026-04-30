Залишилося чотири команди з чотирьох країн (Франції, Німеччини, Іспанії та Англії), які ведуть боротьбу за головний єврокубковий трофей.

Після чвертьфіналів суперкомп’ютер назвав головного фаворита Ліги чемпіонів.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2025/26: ПІВФІНАЛИ

Вівторок, 28 квітня

22:00. Парі Сен-Жермен — Баварія — 5:4

Голи: Кварацхелія, 24, Невес, 33, Дембеле, 45+5 (пен.), Кварацхелія, 56, Дембеле, 58 — Кейн, 17 (пен.), Олісе, 41, Упамекано, 65, Діас, 68

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Середа, 29 квітня

22:00. Атлетіко — Арсенал — 1:1

Голи: Альварес, 56 (пен.) — Дьокереш, 44 (пен.)

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*огляд матчів (MEGOGO)

Поєдинки у відповідь відбудуться через тиждень. Фінал Ліги чемпіонів пройде в Будапешті 30 травня. Переможець турніру кваліфікується до загального етапу Ліги чемпіонів наступного сезону, а також отримає право взяти участь у матчі за Суперкубок УЄФА 2026.

У фіналі точно зіграє клуб, який ще не перемагав у Кубку/Лізі чемпіонів — в Атлетіко три фінали (1974, 2014, 2016), в Арсенала один фінал (2006).

ПСЖ лише минулого сезону вперше в історії виграв Лігу чемпіонів, а Баварія одна з найтитулованіших команд — 6 трофеїв (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020).

Раніше ми писали, що одноклубник Трубіна і Судакова в Бенфіці отримав дискваліфікацію на шість матчів від УЄФА за гомофобні образи. УЄФА також звернувся до ФІФА з проханням продовжити цю дискваліфікацію і на всі міжнародні турніри за межами Європи. Таким чином, гравець може пропустити матчі чемпіонату світу-2026.