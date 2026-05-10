У неділю, 10 травня, донецький клуб достроково здобув золоті медалі чемпіонату України, але це ще не гарантувало йому вихід в основний етап ЛЧ.

Завдяки тому, що переможець Ліги чемпіонів-2025/26 — Арсенал або ПСЖ — уже точно кваліфікується в наступний розіграш турніру через національний чемпіонат, в основному раунді з’явилося вакантне місце. Його отримував чемпіон своєї країни з найвищим 5-річним рейтингом серед асоціацій, які розташовані в таблиці коефіцієнтів УЄФА за межами топ-10.

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За це вакантне місце Шахтар конкурував із шотландським Рейнджерс і грецьким Олімпіакосом. Для прямого виходу в основу ЛЧ донеччанам потрібно було, щоб Рейнджерс не став чемпіоном Шотландії, а Олімпіакос не виграв чемпіонат Греції.

Обидва клуби втратили шанси на чемпіонство 10 травня. Рейнджерс програв Селтіку (1:3) і посідає третє місце в шотландській першості, а в Греції титул виграв АЕК, Олімпіакос також третій. Це означає, що Шахтар напряму вийшов в основний етап ЛЧ.

Шахтар зіграє в основі Ліги чемпіонів уперше з сезону 2024/25 і буде єдиним представником України в головному євротурнірі. У нинішній кампанії наших клубів в основному турнірі не було — Динамо не зуміло пройти кваліфікацію.

Раніше український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів.