Перший півфінальний поєдинок ЛЧ відбувся в Парижі 28 квітня і завершився перемогою господарів поля з рідкісним для футболу рахунком.

Уже в першому таймі команди встановили рекорд Ліги чемпіонів — уперше в півфіналі турніру в першому таймі було забито п’ять м’ячів.

Другий тайм — і другий рекорд. Уперше в історії турніру в півфіналі забито дев’ять м’ячів.

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Божевільна гольова перестрілка закінчилася на користь Парі Сен-Жермен. Український захисник ПСЖ Ілля Забарний дивився цю гру з лави запасних.

Через тиждень у Мюнхені визначиться фіналіст Ліги чемпіонів у цій парі.

ПСЖ — БАВАРІЯ — 5:4

0:1. Кейн, 17 (пен.)

1:1. Кварацхелія, 24

2:1. Невес, 33

2:2. Олісе, 41

3:2. Дембеле, 45+5 (пен.)

4:2. Кварацхелія, 56

5:2. Дембеле, 58

5:3. Упамекано, 65

5:4. Діас, 68

Огляд матчу (MEGOGO)

Шлях до півфіналу

Парі Сен-Жермен на груповому етапі посів 11-те місце: Аталанта (4:0), Барселона (2:1), Баєр (7:2), Баварія (1:2), Тоттенгем (5:3), Атлетік (0:0), Спортінг (1:2), Ньюкасл (1:1). У стикових матчах ПСЖ пройшов Монако — 3:2, 2:2. В 1/8 фіналу вибив Челсі — 5:2, 3:0. А у чвертьфіналі пройшов Ліверпуль — 2:0, 2:0.

Баварія на груповому етапі посіла 2-е місце: Челсі (3:1), Пафос (5:1), Брюгге (4:0), Парі Сен-Жермен (2:1), Арсенал (1:3), Спортінг (3:1), Юніон (2:0), ПСВ (2:1). В 1/8 фіналу розгромила Аталанту — 6:1, 4:1. А у чвертьфіналі пройшла Реал — 2:1, 4:3.

Перед матчем у букмекерських конторах були такі котирування: перемога ПСЖ — 2.55, нічия — 3.96, перемога Баварії — 2.66. Коефіцієнт на вихід у фінал: Баварія — 1.62, ПСЖ — 2.33.

Раніше легендарний португальський футболіст Луїш Фігу передбачив переможця Ліги чемпіонів.