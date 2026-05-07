Другий рік поспіль у фіналі Ліги чемпіонів зіграє французький Парі Сен-Жермен. У Мюнхені парижани зіграли внічию з Баварією та отримали квиток на фінал у Будапешт.

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ПСЖ відкрив рахунок чи не в першій атаці, коли Дембеле з близької відстані увігнав м’яч у сітку воріт.

Баварія зрівняла рахунок чи не в останній атаці, коли в компенсований час відзначився Кейн.

Між двома голами були ще моменти в обох команд, але — нічия, яка робить переможцем ПСЖ. До речі, український захисник ПСЖ Ілля Забарний стежив за успіхом своєї команди з лави запасних.

БАВАРІЯ — ПСЖ — 1:1

0:1. Дембеле, 3

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1:1. Кейн, 90+4

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Огляд матчу Баварія — ПСЖ (MEGOGO):

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Перша гра цих команд у Парижі завершилася з дуже рідкісним для футболу рахунком — 5:4 на користь ПСЖ.

Огляд матчу ПСЖ — Баварія:

У букмекерських конторах котирування на матч були такі: перемога Баварії - 1.64, нічия — 5.50, перемога Парі Сен-Жермен — 4.33. Коефіцієнт на вихід у фінал: Баварія — 1.83, Парі Сен-Жермен — 2.04. Тобто, шанси Баварії — 54,64%, шанси ПСЖ — 45,36%.

Зазначимо, що Парі Сен-Жермен минулого сезону вперше в історії виграв Лігу чемпіонів. А ось Баварія — одна з найтитулованіших команд турніру, у неї 6 трофеїв (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020).

До речі, перший фіналіст ЛЧ-2026 уже визначився. Уперше за 20 років у вирішальному матчі найпрестижнішого європейського клубного турніру гратиме Арсенал, який пройшов Атлетіко.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Будапешті 30 травня.