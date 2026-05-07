Випередив захисника Парі Сен-Жермен. УЄФА назвав найкращого гравця вирішальних півфіналів Ліги чемпіонів

Деклан Райс (праворуч) з Арсеналом вийшов у фінал ЛЧ (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

За результатами півфінальних матчів-відповідей Ліги чемпіонів-2025/26 у фінал вийшли Арсенал і Парі Сен-Жермен.

Найкращим гравцем тижня за підсумками голосування фанатів став півзахисник Арсенала Деклан Райс, повідомляє пресслужба УЄФА. Англійський футболіст допоміг лондонцям обіграти Атлетіко на домашньому полі (1:0, 2:1 за сумою двох матчів).

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Райс випередив захисника ПСЖ Вілліана Пачо, який блискуче провів матч-відповідь з Баварією у Мюнхені (1:1, 6:5 за сумою двох матчів).

Райс і Пачо також увійшли до команди тижня Ліги чемпіонів, яку обирає група технічних спостерігачів УЄФА. Найкращим воротарем вирішальних півфіналів став Давід Рая (Арсенал), також до символічної збірної потрапила уся атакувальна трійка ПСЖ: Усман Дембеле, Дезіре Дуе і Хвіча Кварацхелія.

Команда тижня у ЛЧ / Фото: x.com/ChampionsLeague

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.

Торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Арсенал тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ. Каноніри вдруге в історії зіграють у фіналі головного єврокубкового турніру.

Зазначимо, що тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.