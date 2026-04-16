Суперкомп’ютер назвав головного фаворита Ліги чемпіонів після чвертьфіналів

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У рамках чвертьфіналу мадридський Атлетіко пройшов Барселону, ПСЖ виявився сильнішим за Ліверпуль, Баварія двічі обіграла мадридський Реал, а лондонський Арсенал вибив Спортінг Лісабон.

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Суперкомп’ютер Opta зробив прогноз на переможця Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 за підсумками чвертьфіналу. Про це повідомив Opta Analyst.

Шанси на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:

Арсенал (Англія) — 38,6%;

Баварія (Німеччина) — 33,3%;

Парі Сен-Жермен (Франція) — 19,1%;

Атлетіко Мадрид (Іспанія) — 9%.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє з Баварією, а Атлетіко зустрінеться з Арсеналом.

Перші матчі півфіналів відбудуться 28 і 29 квітня 2026 року. Зустрічі у відповідь — 5 і 6 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина).

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Раніше повідомлялося, що тренер Реала Альваро Арбелоа назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висміяв уболівальника після вильоту Барселони з Ліги чемпіонів.

Водночас наставник Барселони Ганс-Дітер Флік назвав головне завдання команди після вильоту.