Суперкомп’ютер назвав головного фаворита Ліги чемпіонів після чвертьфіналів
Арсенал може виграти Лігу чемпіонів (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Визначилися всі учасники півфіналу розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.
У рамках чвертьфіналу мадридський Атлетіко пройшов Барселону, ПСЖ виявився сильнішим за Ліверпуль, Баварія двічі обіграла мадридський Реал, а лондонський Арсенал вибив Спортінг Лісабон.
Суперкомп’ютер Opta зробив прогноз на переможця Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 за підсумками чвертьфіналу. Про це повідомив Opta Analyst.
Шанси на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:
- Арсенал (Англія) — 38,6%;
- Баварія (Німеччина) — 33,3%;
- Парі Сен-Жермен (Франція) — 19,1%;
- Атлетіко Мадрид (Іспанія) — 9%.
У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє з Баварією, а Атлетіко зустрінеться з Арсеналом.
Перші матчі півфіналів відбудуться 28 і 29 квітня 2026 року. Зустрічі у відповідь — 5 і 6 травня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина).
Раніше повідомлялося, що тренер Реала Альваро Арбелоа назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висміяв уболівальника після вильоту Барселони з Ліги чемпіонів.
Водночас наставник Барселони Ганс-Дітер Флік назвав головне завдання команди після вильоту.