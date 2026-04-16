Раніше легенда Реала звинуватив Луніна в поразці від Баварії в Лізі чемпіонів.

Тиждень тому відбулися перші чвертьфінальні матчі: відеоогляди всіх поєдинків .

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