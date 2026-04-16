Ліга чемпіонів: результати матчів-відповідей чвертьфіналу — відео

16 квітня, 00:20
Баварія проти Реала (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Баварія проти Реала (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

У найпрестижнішому єврокубковому турнірі визначилися учасники півфіналів.

Тиждень тому відбулися перші чвертьфінальні матчі: відеоогляди всіх поєдинків.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2025/26: ЧВЕРТЬФІНАЛИ

Вівторок, 14 квітня

22:00. Атлетіко — Барселона — 1:2
Голи: Лукман, 31 — Ямаль, 4, Торрес, 24
Перший матч — 2:0.

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22:00. Ліверпуль — Парі Сен-Жермен — 0:2
Голи: Дембеле, 72, Дембеле, 90+1
Перший матч — 0:2.

Середа, 15 квітня

22:00. Арсенал — Спортінг — 0:0
Перший матч — 1:0.

22:00. Баварія — Реал — 4:3
Голи: Павлович, 6, Кейн, 38, Діас, 89, Олісе, 90+4 — Гюлер, 1, Гюлер, 29, Мбаппе, 42
Перший матч — 2:1.

Раніше легенда Реала звинуватив Луніна в поразці від Баварії в Лізі чемпіонів.

А 16-річний гравець Арсеналу встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга чемпіонів

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