Ліга чемпіонів: результати матчів-відповідей чвертьфіналу — відео
Баварія проти Реала (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
У найпрестижнішому єврокубковому турнірі визначилися учасники півфіналів.
Тиждень тому відбулися перші чвертьфінальні матчі: відеоогляди всіх поєдинків.
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2025/26: ЧВЕРТЬФІНАЛИ
Вівторок, 14 квітня
22:00. Атлетіко — Барселона — 1:2
Голи: Лукман, 31 — Ямаль, 4, Торрес, 24
Перший матч — 2:0.
22:00. Ліверпуль — Парі Сен-Жермен — 0:2
Голи: Дембеле, 72, Дембеле, 90+1
Перший матч — 0:2.
Середа, 15 квітня
22:00. Арсенал — Спортінг — 0:0
Перший матч — 1:0.
22:00. Баварія — Реал — 4:3
Голи: Павлович, 6, Кейн, 38, Діас, 89, Олісе, 90+4 — Гюлер, 1, Гюлер, 29, Мбаппе, 42
Перший матч — 2:1.
Раніше легенда Реала звинуватив Луніна в поразці від Баварії в Лізі чемпіонів.
А 16-річний гравець Арсеналу встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів.