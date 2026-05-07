Півфінали Ліги чемпіонів: розклад і результати матчів-відповідей — відео
ПСЖ не пустив Баварію у фінал (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)
5 і 6 травня визначилися фіналісти найпрестижнішого європейського клубного турніру.
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2025/26: ПІВФІНАЛИ
Вівторок, 5 травня
22:00. Арсенал — Атлетіко — 1:0
Гол: Сака, 44
Перший матч — 1:1
Середа, 6 травня
22:00. Баварія — Парі Сен-Жермен — 1:1
Гол: Кейн, 90+4 — Дембеле, 3
Перший матч — 4:5
*огляд матчів (MEGOGO)
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Будапешті 30 травня. Переможець турніру кваліфікується до загального етапу Ліги чемпіонів наступного сезону, а також отримає право взяти участь у матчі за Суперкубок УЄФА 2026.
У фіналі зіграє клуб, який ще не перемагав у Кубку/Лізі чемпіонів —у Арсенала один фінал, в 2006 році.
ПСЖ лише минулого сезону вперше в історії виграв Лігу чемпіонів і знову зіграє у фіналі.
Раніше форвард Атлетіко побив гольовий рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.