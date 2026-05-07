ПСЖ не пустив Баварію у фінал (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2025/26: ПІВФІНАЛИ

Вівторок, 5 травня

22:00. Арсенал — Атлетіко — 1:0

Гол: Сака, 44

Перший матч — 1:1

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Середа, 6 травня

22:00. Баварія — Парі Сен-Жермен — 1:1

Гол: Кейн, 90+4 — Дембеле, 3

Перший матч — 4:5

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*огляд матчів (MEGOGO)

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Будапешті 30 травня. Переможець турніру кваліфікується до загального етапу Ліги чемпіонів наступного сезону, а також отримає право взяти участь у матчі за Суперкубок УЄФА 2026.

У фіналі зіграє клуб, який ще не перемагав у Кубку/Лізі чемпіонів —у Арсенала один фінал, в 2006 році.

ПСЖ лише минулого сезону вперше в історії виграв Лігу чемпіонів і знову зіграє у фіналі.

Раніше форвард Атлетіко побив гольовий рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.