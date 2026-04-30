Форвард Атлетіко побив гольовий рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів
Хуліан Альварес забив Арсеналу з пенальті (Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo)
У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко зіграв унічию з лондонським Арсеналом — 1:1.
Гол у складі іспанської команди забив аргентинський форвард Хуліан Альварес, який на початку другого тайму зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.
Для Альвареса це 25-й гол у кар'єрі в Лізі чемпіонів. Для того, щоб досягти цієї позначки, йому знадобився 41 матч. Це новий рекорд серед південноамериканських гравців у ЛЧ, повідомляє Squawka.
Попередній рекорд належав легендарному земляку Альвареса Ліонелю Мессі, який у складі Барселони забив свій 25-й гол у 42 матчі у Лізі чемпіонів.
В активі Альвареса вже 10 голів у ЛЧ цього сезону. У списку бомбардирів його випереджають лише нападник Реала Кіліан Мбаппе (15) і форвард Баварії Гаррі Кейн (13).
26-річний Альварес виступає за Атлетіко з 2024 року. Мадридський клуб заплатив Манчестер Сіті 75 мільйонів євро за аргентинського футболіста.
Матч-відповідь між Атлетіко й Арсеналом відбудеться у вівторок, 5 травня, в Лондоні. Переможець цього протистояння у фіналі ЛЧ зіграє проти переможця дуелі ПСЖ — Баварія. У першому матчі паризька команда переграла мюнхенську з рахунком 5:4.
Фінал Ліги чемпіонів-2025/26 відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені у Будапешті.
Раніше колишній футболіст Челсі заступився за Арсенал після матчу з Атлетіко в ЛЧ.