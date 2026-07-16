Павло Ісенко та Олександр Романчук вийшли з банером FCK PTN (Фото: Zorya Londonsk)

Українські футболісти румунського клубу Університатя Крайова Павло Ісенко та Олександр Романчук після матчу-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти білоруського МЛ Вітебськ (1:0) вийшли на поле з банером FCK PTN.

Акцію підтримали й уболівальники румунського клубу. На трибунах вони розгорнули прапор України з написом Stop War, а також футболку Романчука на знак солідарності з українцями.

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Це був не єдиний жест українських гравців у цьому протистоянні. Перед стартовим свистком Ісенко та Романчук відмовилися від традиційного рукостискання з футболістами білоруського клубу, одразу вирушивши на свою половину поля.

Навесні МЛ Вітебськ потрапив у центр уваги після участі в пропагандистському заході, пов’язаному з прийомом дітей із тимчасово окупованих Росією територій України.

У першому матчі КСУ Крайова перемогла МЛ Вітебськ 4:1, а у другому — 1:0 та за сумою двох матчів вийшла до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє проти болгарського Левскі.

Романчук виступає за Крайову з липня 2025 року, перейшовши із Кривбаса.

Ісенко перейшов у Крайову також у липні 2025 року. До цього він виступав за Ворсклу.

Минулого сезону Університатя Крайова стала чемпіоном Румунії. 12 липня клуб став володарем Суперкубка країни, обігравши у серії пенальті суперника Динамо у кваліфікації Ліги Європи — Університатю Клуж.

Сьогодні, 16 липня, Динамо зіграє матч-відповідь проти Університаті Клуж у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Перша гра завершилася внічию 0:0.

У разі перемоги у протистоянні з румунським клубом наступним суперником столичної команди стане грецький ПАОК.

Якщо кияни не пройдуть Університатю, то в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграють проти норвезького Бранна.