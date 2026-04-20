«Мені подобається їхній стиль гри». Легендарний Луїш Фігу передбачив переможця Ліги чемпіонів
Луїш Фігу передбачив переможця Ліги чемпіонів (Фото: facebook.com/luisfigoofficial)
Колишній півзахисник Барселони і Реала Луїш Фігу висловився про поточний розіграш Ліги чемпіонів.
Португальський футболіст заявив, що хотів би побачити в цьому сезоні перемогу Атлетіко в Лізі чемпіонів.
«З тих, хто залишився, я хотів би, щоб Атлетіко завоював Лігу чемпіонів після програних фіналів і через дружбу, яка в мене склалася з Мігелем Анхелем Хілем (генеральний директор Атлетіко) і Енріке Сересо (президент Атлетіко)», — наводить слова Луїша Cadena SER.
Зазначимо, що в півфіналі Ліги чемпіонів Атлетіко зіграє проти Арсеналу. Мадридці тричі грали у фіналі Ліги чемпіонів або Кубка європейських чемпіонів, але жодного разу не перемагали — у сезонах 1973/74, 2013/14 і 2015/16.
Фігу зазначив, що переможець поточного розіграшу турніру, найімовірніше, визначиться в іншій півфінальній парі - Баварія — ПСЖ.
«З огляду на те, що вони показали, мої фаворити — ПСЖ і Баварія. Це дві дуже сильні команди. Мені подобається їхній стиль гри у футбол, але може трапитися що завгодно. Ми дійшли до найкращого етапу Ліги чемпіонів, і команди, які потрапили сюди, на це заслужили», — наводить слова Фігу іспанська Marca.
Перші матчі півфіналів відбудуться 28 і 29 квітня 2026 року. Матчі-відповіді - 5 і 6 травня. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина).
Раніше Фігу назвав головну причину провалу Реала в нинішньому сезоні.