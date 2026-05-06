Арсенал — Атлетіко: огляд півфіналу Ліги чемпіонів — відео
Сака забиває гол у ворота Атлетіко (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)
У Лондоні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів-2026.
Уперше за 20 років за найпрестижніший клубний трофей Європи боротиметься лондонський Арсенал.
У матчі-відповіді півфіналу ЛЧ каноніри на своєму полі мінімально обіграли мадридський Атлетіко.
Усе вирішив гол перед свистком на перерву. Сака встиг на добивання і з пари метрів відправив м’яч у сітку воріт. Цей гол і став переможним у матчі.
АРСЕНАЛ — АТЛЕТІКО — 1:0
1:0. Сака, 44
Огляд матчу Арсенал — Атлетіко (MEGOGO):
Тиждень тому перший півфінал цих команд пройшов у Мадриді і завершився внічию — 1:1.
Огляд матчу Атлетіко — Арсенал:
Зазначимо, що жодна з цих команд не перемагала в Кубку/Лізі чемпіонів — в Атлетіко було три фінали (1974, 2014, 2016), в Арсенала був один фінал (2006).
Другий фіналіст Ліги чемпіонів визначиться 6 травня в Мюнхені. Тут Баварія зіграє з Парі Сен-Жермен. Перший матч виграли парижани — 5:4.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Будапешті 30 травня.
Раніше ми писали, що форвард Атлетіко побив гольовий рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.