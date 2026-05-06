Арсенал — Атлетіко: огляд півфіналу Ліги чемпіонів — відео

6 травня, 00:31
Сака забиває гол у ворота Атлетіко (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Сака забиває гол у ворота Атлетіко (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

У Лондоні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів-2026.

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Уперше за 20 років за найпрестижніший клубний трофей Європи боротиметься лондонський Арсенал.

У матчі-відповіді півфіналу ЛЧ каноніри на своєму полі мінімально обіграли мадридський Атлетіко.

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Усе вирішив гол перед свистком на перерву. Сака встиг на добивання і з пари метрів відправив м’яч у сітку воріт. Цей гол і став переможним у матчі.

АРСЕНАЛ — АТЛЕТІКО — 1:0

1:0. Сака, 44

Огляд матчу Арсенал — Атлетіко (MEGOGO):

Тиждень тому перший півфінал цих команд пройшов у Мадриді і завершився внічию — 1:1.

Огляд матчу Атлетіко — Арсенал:

https://www.youtube.com/embed/lLWGIMGmBEM?si=xnY_nhMPuTZreeCT

Зазначимо, що жодна з цих команд не перемагала в Кубку/Лізі чемпіонів — в Атлетіко було три фінали (1974, 2014, 2016), в Арсенала був один фінал (2006).

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Другий фіналіст Ліги чемпіонів визначиться 6 травня в Мюнхені. Тут Баварія зіграє з Парі Сен-Жермен. Перший матч виграли парижани — 5:4.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Будапешті 30 травня.

Раніше ми писали, що форвард Атлетіко побив гольовий рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга чемпіонів Арсенал (Лондон) Атлетіко (Мадрид)

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