«Беру на себе відповідальність». Зірка Реала публічно попросив вибачення за фатальне вилучення у матчі з Баварією

Півзахисник Реала Едуардо Камавінга відреагував на своє вилучення у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (3:4) .

Камавінга опублікував пост в Instagram, в якому визнав свою провину та публічно перепросив перед командою і вболівальниками.

«Я беру на себе відповідальність за свої дії. Хочу вибачитися перед моєю командою та всіма мадридіста.

Реклама

Дякую за вашу підтримку. Хай живе Мадрид, завжди", — написав Камавінга.

Фото: Едуардо Камавінга/Instagram

Після поразки у Мадриді (1:2) «вершкові» намагалися врятувати ситуацію. Перший тайм завершився з перевагою Реала — 3:2. Такий результат дозволяв гостям перевести поєдинок в овертайм.

Однак на 86-й хвилині півзахисник мадридців Едуардо Камавінга отримав другу жовту картку й залишив команду в меншості. Через кілька миттєвостей Баварія зрівняла рахунок, а згодом і вирвала перемогу в матчі.

Раніше зірки Реала обурилися через вилучення Камавінги

Водночас переможець Ліги чемпіонів та ексгравець Реала Веслі Снейдер назвав Камавінгу «ідіотом» після вильоту від Баварії.

Тренер Реала Альваро Арбелоа взяв на себе відповідальність за поразку.

Також повідомлялося, що форвард мадридці Кіліан Мбаппе встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів.

У півфіналі Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.