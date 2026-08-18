Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів раунду плей-оф
Фенербахче готується до матчу з Ліоном (Фото: ФК Фенербахче)
У головному єврокубковому турнірі розпочався останній етап кваліфікації. Команди змагаються за вихід до основного раунду Ліги чемпіонів.
18 та 19 серпня відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів.
Розклад і результати
18 серпня
22:00. Динамо Загреб (Хорватія) — Вікінг (Норвегія)
22:00. Левскі (Болгарія) — АЕК (Греція)
22:00. Фенербахче (Туреччина) — Ліон (Франція)
19 серпня
22:00. Неймеген (Нідерланди) — Буде-Глімт (Норвегія)
22:00. Селтік (Шотландія) — ЛАСК (Австрія)
22:00. Слован (Словаччина) — Цельє (Словенія)
22:00. Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) — Сабах (Азербайджан).
Нагадаємо, що перший єврокубковий трофей сезону — Суперкубок УЄФА — виграв Парі Сен-Жермен.