Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів раунду плей-оф

18 серпня, 12:13
Фенербахче готується до матчу з Ліоном (Фото: ФК Фенербахче)

Фенербахче готується до матчу з Ліоном (Фото: ФК Фенербахче)

У головному єврокубковому турнірі розпочався останній етап кваліфікації. Команди змагаються за вихід до основного раунду Ліги чемпіонів.

18 та 19 серпня відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

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Розклад і результати

18 серпня

22:00. Динамо Загреб (Хорватія) — Вікінг (Норвегія)

22:00. Левскі (Болгарія) — АЕК (Греція)

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22:00. Фенербахче (Туреччина) — Ліон (Франція)

19 серпня

22:00. Неймеген (Нідерланди) — Буде-Глімт (Норвегія)

22:00. Селтік (Шотландія) — ЛАСК (Австрія)

22:00. Слован (Словаччина) — Цельє (Словенія)

22:00. Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) — Сабах (Азербайджан).

Нагадаємо, що перший єврокубковий трофей сезону — Суперкубок УЄФА — виграв Парі Сен-Жермен.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга чемпіонів

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