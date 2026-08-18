Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів раунду плей-оф

Нагадаємо, що перший єврокубковий трофей сезону — Суперкубок УЄФА — виграв Парі Сен-Жермен .

У головному єврокубковому турнірі розпочався останній етап кваліфікації. Команди змагаються за вихід до основного раунду Ліги чемпіонів.

Фенербахче готується до матчу з Ліоном (Фото: ФК Фенербахче)

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