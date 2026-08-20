Ліга конференцій: розклад і результати матчів раунду плей-оф
Минулого сезону Фрайбург грав у фіналі Ліги Європи (Фото: ФК Фрайбург)
У третьому за значущістю єврокубковому турнірі розпочався останній етап кваліфікації. Команди змагаються за вихід до основного раунду Ліги конференцій.
Розклад і результати
20 серпня
19:00. Інтер Турку (Фінляндія) — Копенгаген (Данія)
19:00. Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Ларн (Північна Ірландія)
20:00. Мідтьюлланн (Данія) — Рієка (Хорватія)
20:00. Норшелланн (Данія) — Санкт-Галлен (Швейцарія)
20:00. Тромсе (Норвегія) — Брайтон (Англія)
20:30. Клаксвік (Фарери) — Рига (Латвія)
20:45. ПАОК (Греція) — Бранн (Норвегія)
21:00. Вікінгур (Ісландія) — Борац (Боснія і Герцеговина)
21:00. Гурник (Польща) — Монако (Франція)
21:00. Дріта (Косово) — Інтер Клуб Ескальдес (Андорра)
21:00. Твенте (Нідерланди) — Карабах (Азербайджан)
21:15. Сьйон (Швейцарія) — Аякс (Нідерланди)
21:30. Аталанта (Італія) — Хапоель Тель-Авів (Ізраїль)
21:30. Гент (Бельгія) — Гіберніан (Шотландія)
21:30. Лугано (Швейцарія) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
21:30. Мотервелл (Шотландія) — Фрайбург (Німеччина)
21:30. Панатінаїкос (Греція) — Градець-Кралове (Чехія)
21:45. Рейнджерс (Шотландія) — Яблонець (Чехія)
21:45. Хартс (Шотландія) — Рапід (Австрія)
22:00. Брага (Португалія) — Аустрія (Австрія)
22:00. Динамо Сіті (Албанія) — Пафос (Кіпр)
22:00. Хайдук (Хорватія) — Ракув (Польща)
22:00. Хетафе (Іспанія) — Партизан (Сербія)
22:00. Шемрок Роверс (Ірландія) — КуПС (Фінляндія)
Раніше ми публікували таблицю коефіцієнтів УЄФА після вильоту Динамо, ЛНЗ та Полісся з єврокубків.