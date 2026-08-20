Ліга конференцій: розклад і результати матчів раунду плей-оф

У третьому за значущістю єврокубковому турнірі розпочався останній етап кваліфікації. Команди змагаються за вихід до основного раунду Ліги конференцій.

Розклад і результати

20 серпня

19:00. Інтер Турку (Фінляндія) — Копенгаген (Данія)

19:00. Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Ларн (Північна Ірландія)

20:00. Мідтьюлланн (Данія) — Рієка (Хорватія)

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20:00. Норшелланн (Данія) — Санкт-Галлен (Швейцарія)

20:00. Тромсе (Норвегія) — Брайтон (Англія)

20:30. Клаксвік (Фарери) — Рига (Латвія)

20:45. ПАОК (Греція) — Бранн (Норвегія)

21:00. Вікінгур (Ісландія) — Борац (Боснія і Герцеговина)

21:00. Гурник (Польща) — Монако (Франція)

21:00. Дріта (Косово) — Інтер Клуб Ескальдес (Андорра)

21:00. Твенте (Нідерланди) — Карабах (Азербайджан)

21:15. Сьйон (Швейцарія) — Аякс (Нідерланди)

21:30. Аталанта (Італія) — Хапоель Тель-Авів (Ізраїль)

21:30. Гент (Бельгія) — Гіберніан (Шотландія)

21:30. Лугано (Швейцарія) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

21:30. Мотервелл (Шотландія) — Фрайбург (Німеччина)

21:30. Панатінаїкос (Греція) — Градець-Кралове (Чехія)

21:45. Рейнджерс (Шотландія) — Яблонець (Чехія)

21:45. Хартс (Шотландія) — Рапід (Австрія)

22:00. Брага (Португалія) — Аустрія (Австрія)

22:00. Динамо Сіті (Албанія) — Пафос (Кіпр)

22:00. Хайдук (Хорватія) — Ракув (Польща)

22:00. Хетафе (Іспанія) — Партизан (Сербія)

22:00. Шемрок Роверс (Ірландія) — КуПС (Фінляндія)

Раніше ми публікували таблицю коефіцієнтів УЄФА після вильоту Динамо, ЛНЗ та Полісся з єврокубків.