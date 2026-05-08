Ліга конференцій: розклад і результати матчів-відповідей півфіналу — відео
Шахтар дійшов до півфіналу Ліги конференцій (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
7 травня визначилися команди, які розіграють третій за значимістю єврокубковий трофей.
ПІВФІНАЛИ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ
Четвер, 7 травня
22:00. Страсбур (Франція) — Райо Вальєкано (Іспанія) — 0:1
Гол: Алемао, 42
Перший матч — 0:1
22:00. Крістал Пелес (Англія) — Шахтар (Україна) — 2:1
Голи: Педро Енріке, 25 (авт.), Сарр, 52 — Егіналду, 34
Перший матч — 3:1
*огляди матчів (MEGOGO)
Ліга конференцій УЄФА — це третій рівень європейського клубного футболу після Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Змагання проводиться з сезону-2021/22. Чинний переможець турніру — англійський Челсі, який у фіналі обіграв іспанський Бетіс — 4:1.
Фінал Ліги конференцій-2026 відбудеться 27 травня в Лейпцигу.
Раніше визначилися фіналісти Ліги чемпіонів. Трофей розіграють представники Англії та Франції.