Чотири команди, серед яких і донецький Шахтар, ведуть боротьбу за вихід у фінал турніру.

ПІВФІНАЛИ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Четвер, 30 квітня

22:00. Райо Вальєкано (Іспанія) — Страсбур (Франція) — 1:0

Гол: Алемао, 54

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22:00. Шахтар (Україна) — Крістал Пелес (Англія) — 1:3

Голи: Очеретько, 47 — Сарр, 1, Камада, 58, Странн-Ларсен, 84

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*огляди матчів (MEGOGO)

Ліга конференцій УЄФА — це третій рівень європейського клубного футболу після Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Змагання проводиться з сезону-2021/22. Чинний переможець турніру — англійський Челсі, який у фіналі обіграв іспанський Бетіс — 4:1.

Раніше суперкомп’ютер вирахував головного фаворита Ліги конференцій.