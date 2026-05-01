Ліга конференцій: розклад і результати перших матчів півфіналу — відео
Крістал Пелес — фаворит турніру (Фото: REUTERS/Phil Noble)
Чотири команди, серед яких і донецький Шахтар, ведуть боротьбу за вихід у фінал турніру.
ПІВФІНАЛИ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ
Четвер, 30 квітня
22:00. Райо Вальєкано (Іспанія) — Страсбур (Франція) — 1:0
Гол: Алемао, 54
22:00. Шахтар (Україна) — Крістал Пелес (Англія) — 1:3
Голи: Очеретько, 47 — Сарр, 1, Камада, 58, Странн-Ларсен, 84
*огляди матчів (MEGOGO)
Ліга конференцій УЄФА — це третій рівень європейського клубного футболу після Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Змагання проводиться з сезону-2021/22. Чинний переможець турніру — англійський Челсі, який у фіналі обіграв іспанський Бетіс — 4:1.
Раніше суперкомп’ютер вирахував головного фаворита Ліги конференцій.