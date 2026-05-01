Ліга конференцій: розклад і результати перших матчів півфіналу — відео

1 травня, 00:10
Крістал Пелес — фаворит турніру (Фото: REUTERS/Phil Noble)

Крістал Пелес — фаворит турніру (Фото: REUTERS/Phil Noble)

Чотири команди, серед яких і донецький Шахтар, ведуть боротьбу за вихід у фінал турніру.

Читайте також:
Шахтар — Крістал Пелес. Хроніка півфіналу Ліги конференцій

ПІВФІНАЛИ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Четвер, 30 квітня

22:00. Райо Вальєкано (Іспанія) — Страсбур (Франція) — 1:0
Гол: Алемао, 54

22:00. Шахтар (Україна) — Крістал Пелес (Англія) — 1:3
Голи: Очеретько, 47 — Сарр, 1, Камада, 58, Странн-Ларсен, 84

Реклама

*огляди матчів (MEGOGO)

Ліга конференцій УЄФА — це третій рівень європейського клубного футболу після Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Змагання проводиться з сезону-2021/22. Чинний переможець турніру — англійський Челсі, який у фіналі обіграв іспанський Бетіс — 4:1.

Раніше суперкомп’ютер вирахував головного фаворита Ліги конференцій.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   ФК Шахтар Ліга конференцій Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies