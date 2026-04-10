Ліга конференцій: розклад і результати перших матчів чвертьфіналу — відео
Шахтар переміг АЗ (Фото: ФК Шахтар)
Вісім команд, серед яких і донецький Шахтар, розпочали боротьбу за вихід до півфіналу турніру.
ЧВЕРТЬФІНАЛИ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ
Четвер, 9 квітня
19:45. Райо Вальєкано (Іспанія) — АЕК Афіни (Греція) — 3:0
Голи: Ахомаш, 2, Лопес, 45+2, Паласон, 74 (пен.)
22:00. Крістал Пелес (Англія) — Фіорентина (Італія) — 3:0
Голи: Матета, 24 (пен.), Мітчелл, 31, Сарр, 90
22:00. Майнц (Німеччина) — Страсбур (Франція) — 2:0
Голи: Сано, 11, Пош, 19
22:00. Шахтар (Україна) — АЗ Алкмар (Нідерланди) — 3:0
Голи: Педріньо, 72, Аліссон, 81, Аліссон, 83
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