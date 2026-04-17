У рамках чвертьфіналу Україна була представлена донецьким Шахтарем, який пройшов АЗ з Нідерландів. Також французький Страсбург виявився сильнішим за Майнц із Німеччини, англійський Крістал Пелес виграв у Фіорентини з Італії, іспанський Райо Вальєкано здолав АЕК із Греції.

Реклама

Суперкомп’ютер Opta зробив прогноз на переможця Ліги конференцій сезону-2025/2026 за підсумками чвертьфіналу. Про це повідомив Opta Analyst.

Шанси на перемогу в Лізі конференцій за версією Opta:

Крістал Пелес ( Англія) — 45,62%;

Англія) — 45,62%; Страсбург ( Франція) — 31,68%;

Франція) — 31,68%; Райо Вальєкано ( Іспанія) — 14,30%;

Іспанія) — 14,30%; Шахтар Донецьк ( Україна) — 8,40%.

У півфіналі Ліги конференцій «гірники» зіграють із Крістал Пелес. Шанси Шахтаря на вихід у фінал оцінюються у 21,91%. Водночас англійський клуб виступає фаворитом — 78,09%.

Півфінальні матчі відбудуться 30 квітня і 7 травня. Господарями перших матчів будуть Шахтар і Райо Вальєкано. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Раніше повідомлялося, що суперкомп’ютер назвав головного фаворита Ліги чемпіонів після чвертьфіналів.