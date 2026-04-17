Суперкомп’ютер оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу конференцій — визначено фаворита
Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій (Фото: REUTERS/Maurice Van Steen)
Визначилися всі учасники півфіналу розіграшу Ліги конференцій сезону-2025/2026.
У рамках чвертьфіналу Україна була представлена донецьким Шахтарем, який пройшов АЗ з Нідерландів. Також французький Страсбург виявився сильнішим за Майнц із Німеччини, англійський Крістал Пелес виграв у Фіорентини з Італії, іспанський Райо Вальєкано здолав АЕК із Греції.
Суперкомп’ютер Opta зробив прогноз на переможця Ліги конференцій сезону-2025/2026 за підсумками чвертьфіналу. Про це повідомив Opta Analyst.
Шанси на перемогу в Лізі конференцій за версією Opta:
- Крістал Пелес (Англія) — 45,62%;
- Страсбург (Франція) — 31,68%;
- Райо Вальєкано (Іспанія) — 14,30%;
- Шахтар Донецьк (Україна) — 8,40%.
У півфіналі Ліги конференцій «гірники» зіграють із Крістал Пелес. Шанси Шахтаря на вихід у фінал оцінюються у 21,91%. Водночас англійський клуб виступає фаворитом — 78,09%.
Півфінальні матчі відбудуться 30 квітня і 7 травня. Господарями перших матчів будуть Шахтар і Райо Вальєкано. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.
Раніше повідомлялося, що суперкомп’ютер назвав головного фаворита Ліги чемпіонів після чвертьфіналів.