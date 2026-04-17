Суперкомп’ютер оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу конференцій — визначено фаворита

17 квітня, 10:34
Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій (Фото: REUTERS/Maurice Van Steen)

Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій (Фото: REUTERS/Maurice Van Steen)

Визначилися всі учасники півфіналу розіграшу Ліги конференцій сезону-2025/2026.

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У рамках чвертьфіналу Україна була представлена донецьким Шахтарем, який пройшов АЗ з Нідерландів. Також французький Страсбург виявився сильнішим за Майнц із Німеччини, англійський Крістал Пелес виграв у Фіорентини з Італії, іспанський Райо Вальєкано здолав АЕК із Греції.

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Суперкомп’ютер Opta зробив прогноз на переможця Ліги конференцій сезону-2025/2026 за підсумками чвертьфіналу. Про це повідомив Opta Analyst.

Шанси на перемогу в Лізі конференцій за версією Opta:

  • Крістал Пелес (Англія) — 45,62%;
  • Страсбург (Франція) — 31,68%;
  • Райо Вальєкано (Іспанія) — 14,30%;
  • Шахтар Донецьк (Україна) — 8,40%.

У півфіналі Ліги конференцій «гірники» зіграють із Крістал Пелес. Шанси Шахтаря на вихід у фінал оцінюються у 21,91%. Водночас англійський клуб виступає фаворитом — 78,09%.

Півфінальні матчі відбудуться 30 квітня і 7 травня. Господарями перших матчів будуть Шахтар і Райо Вальєкано. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Раніше повідомлялося, що суперкомп’ютер назвав головного фаворита Ліги чемпіонів після чвертьфіналів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Шахтар Ліга конференцій Суперкомп'ютер Крістал Пелес

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