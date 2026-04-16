Шахтар зіграє проти кривдника Динамо. Визначилися всі півфіналісти Ліги конференцій

Крістал Пелас програв Фіорентині, але пройшов далі (Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini)

У четвер, 16 квітня, в рамках чвертьфіналу Ліги конференцій-2025/26 відбулися матчі-відповіді.

Першим півфіналістом єврокубкового турніру став український Шахтар, який пройшов нідерландський АЗ Алкмар — 5:2 за сумою двох матчів.

Суперником донецької команди в півфіналі стане англійський Крістал Пелас. Після розгромної домашньої перемоги над італійською Фіорентиною (3:0) у першому поєдинку лондонці програли на виїзді з рахунком 1:2, що їх цілком влаштувало.

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Цікаво, що на основному етапі Ліги конференцій Крістал Пелас обіграв київське Динамо з рахунком 2:0.

В іншому півфіналі іспанський Райо Вальєкано зіграє проти французького Страсбура. Райо пройшов грецький АЕК, попри поразку у матчі-відповіді 1:3 (виграли домашню зустріч 3:0), а Страсбур після 0:2 на виїзді проти німецького Майнца здійснив камбек на своєму полі — 4:0.

Півфінальні матчі відбудуться 30 квітня і 7 травня. Господарями перших матчів будуть Шахтар і Райо Вальєкано. Фінал Ліги конференцій пройде 27 травня у Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський Челсі, який у фіналі розгромив іспанський Бетіс (4:1).

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