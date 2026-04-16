Уболівальники Шахтаря на матчі з АЗ (Фото: REUTERS/Maurice Van Steen)

Визначилися півфіналісти третього за значимістю єврокубкового турніру.

ЧВЕРТЬФІНАЛИ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Четвер, 16 квітня

19:45. АЗ Алкмар (Нідерланди) — Шахтар (Україна) — 2:2

Голи: Йєнсен, 73, Шин, 80 — Аліссон, 58, Мейрелліш, 83

Перший матч — 0:3

22:00. Страсбур (Франція) — Майнц (Німеччина) — 4:0

Голи: Нанасі, 26, Уаттара, 35, Енкісо, 69, Емега, 74

Перший матч — 0:2

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22:00. Фіорентина (Італія) — Крістал Пелес (Англія) — 2:1

Голи: Гудмундссон, 30 (пен.), Ндур, 53 — Сарр, 17

Перший матч — 0:3

22:00. АЕК Афіни (Греція) — Райо Вальєкано (Іспанія) — 3:1

Голи: Зіні, 13, Марін, 36 (пен.), Зіні, 51 — Паласон, 60

Перший матч — 0:3

Півфінали відбудуться 30 квітня і 7 травня. У них зіграють: Шахтар — Крістал Пелес, Райо Вальєкано — Страсбур.

Раніше ми писали, що визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів.