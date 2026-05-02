Футболіст Шахтаря увійшов до символічної збірної перших півфіналів Ліги конференцій

2 травня, 11:50
Очеретько святкує гол у ворота англійців (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Очеретько святкує гол у ворота англійців (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько потрапив до символічної збірної перших півфінальних поєдинків Ліги конференцій за версією популярного порталу Sofascore.

Український футболіст отримав оцінку 7,7 (з 10) за матч з англійським Крістал Пелес, повідомляє Sofascore.

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Нагадаємо, у поєдинку проти англійського клубу Очеретько відзначився голом на початку другого тайму. Шахтар поступився Крістал Пелес із рахунком 1:3.

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До символічної збірної потрапили п’ять гравців лондонської команди, зокрема всі автори голів у ворота Шахтаря — вінгер Ісмаїла Сарр, півзахисник Даїчі Камада і форвард Йорген Странд Ларсен. Камада став найкращим футболістом ігрового тижня.

Символічна збірна півфіналів ЛК за версією Sofascore (Фото: Sofascore)
Символічна збірна півфіналів ЛК за версією Sofascore / Фото: Sofascore

Матч-відповідь між Шахтарем і Крістал Пелес відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій пройде 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

Раніше колишній півзахисник збірної України Ігор Худоб’як похвалив гірників після поразки від Крістал Пелес.

Повідомлялося, що президент Шахтаря Рінат Ахметов, який був на стадіоні у Кракові, відреагував на поразку в першому матчі півфіналу Ліги конференцій.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Шахтар Ліга конференцій Крістал Пелес Футбол

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