«Результат з ПАОКом був не по грі»: тренер Карабаха оцінив Динамо перед протистоянням у Лізі конференцій

Азербайджанський фахівець вважає, що Динамо не заслуговувало на таку жорстку критику за підсумками матчів із грецьким ПАОКом (2:3, 0:2) у відборі Ліги Європи.

«Я переглянув два їхні останні матчі. Результат з ПАОКом був не по грі. Так, можливо, греки здобули заслужену перемогу, але їхній суперник теж грав добре. Я б не сказав, що в них є проблеми в обороні. Ми готуємося до матчу з хорошою командою. Це динамічний колектив, у складі якого є як молоді, так і досвідчені гравці», — наводить слова Гурбанова azerisport.com.

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Тренер також висловився щодо того, що через війну Росії проти України Динамо змушене проводити матчі єврокубків за кордоном.

«Я хотів би зіграти на київському стадіоні Олімпійський. Це команда Лобановського. Було б приємно там зіграти. Там у нас були б уболівальники. Сучасний футбол такий, що поняття домашнього та виїзного матчу розмилися. Іноді грати на виїзді простіше, ніж на власному полі. Сподіваюся, війна незабаром закінчиться, і вони гратимуть на рідній арені», — сказав Гурбанов.

Матчі Динамо проти Карабаха відбудуться 6 (Люблін) та 13 серпня (Баку). Якщо кияни пройдуть цього суперника, то у фінальному раунді відбору ЛК зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті пройшло румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися ПАОКу й вилетіли до Ліги конференцій.