Українець Кащук забив вирішальний гол: Динамо програло Карабаху та вилетіло з Ліги конференцій
Динамо Київ програло Карабаху (Фото: ФК Динамо Київ)
У четвер, 13 серпня, відбувся матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Господарі активніше розпочали матч і на 12-й хвилині відкрили рахунок. Після невдалого удару Сілви м’яч відскочив до Муаддіба, який пробив у верхній кут.
Карабах продовжував контролювати гру. На 17-й хвилині Джафаргулієв не влучив у ближній кут після навісу з кутового.
Динамо створило момент на 31-й хвилині, але удар Герреро низом із меж штрафного забрав голкіпер Зломислич. Через п’ять хвилин Пономаренко пробив після скидки Лонвейка, однак удар вийшов несильним.
На 45+4-й хвилині Пономаренко отримав жовту картку за грубу гру.
У другому таймі Динамо намагалося відігратися та створило кілька моментів. На 50-й хвилині Бражко обікрав суперника на межі штрафного, але не зміг переграти голкіпера.
На 56-й хвилині Пономаренко увірвався до штрафного після розрізної передачі, однак втратив момент. А на 62-й хвилині Дубінчак навіть відправив м’яч у ворота Карабаха, проте гол не зарахували через офсайд.
Карабах відповів своїми атаками. На 64-й хвилині Кащук пробив поруч зі стійкою, а через чотири хвилини Суркіс ногою відбив удар Джафаргулієва з гострого кута.
На 69-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Джафаргулієв прострілив із лівого флангу до воротарського, звідки Кащук пробив у ворота — 2:0.
Після пропущеного гола обидві команди провели низку замін. У складі Динамо на поле вийшли Кабаєв, Шапаренко, Тимчик та Огундана. На 83-й хвилині у Динамо замість Рубчинського вийшов Буяльський.
Арбітр додав дев’ять хвилин, але Динамо не змогло скоротити відставання. На 93-й хвилині навіс Кабаєва ніхто не замкнув, а на 98-й Сич після кутового пробив головою повз ворота.
У підсумку Динамо поступилося Карабаху з рахунком 0:2.
Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь.
Карабах — Динамо — 2:0.
Гол: Муаддіб (12), Кащук (69)
Нагадаємо, що перший матч Динамо виграло в Карабаха з рахунком 1:0.
В першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо в серії пенальті пройшло румунську Університатю, а в другому раунді відбору вибуло, поступившись грецькому ПАОКу.
Карабах також розпочав свій єврокубковий шлях у Лізі Європи. Спочатку команда пройшла ісландський Вестрі, а потім у серії пенальті поступилася болгарському ЦСКА.
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