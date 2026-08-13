Українець Кащук забив вирішальний гол: Динамо програло Карабаху та вилетіло з Ліги конференцій

Господарі активніше розпочали матч і на 12-й хвилині відкрили рахунок. Після невдалого удару Сілви м’яч відскочив до Муаддіба, який пробив у верхній кут.

Карабах продовжував контролювати гру. На 17-й хвилині Джафаргулієв не влучив у ближній кут після навісу з кутового.

Реклама

Динамо створило момент на 31-й хвилині, але удар Герреро низом із меж штрафного забрав голкіпер Зломислич. Через п’ять хвилин Пономаренко пробив після скидки Лонвейка, однак удар вийшов несильним.

На 45+4-й хвилині Пономаренко отримав жовту картку за грубу гру.

У другому таймі Динамо намагалося відігратися та створило кілька моментів. На 50-й хвилині Бражко обікрав суперника на межі штрафного, але не зміг переграти голкіпера.

На 56-й хвилині Пономаренко увірвався до штрафного після розрізної передачі, однак втратив момент. А на 62-й хвилині Дубінчак навіть відправив м’яч у ворота Карабаха, проте гол не зарахували через офсайд.

Карабах відповів своїми атаками. На 64-й хвилині Кащук пробив поруч зі стійкою, а через чотири хвилини Суркіс ногою відбив удар Джафаргулієва з гострого кута.

На 69-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Джафаргулієв прострілив із лівого флангу до воротарського, звідки Кащук пробив у ворота — 2:0.

Після пропущеного гола обидві команди провели низку замін. У складі Динамо на поле вийшли Кабаєв, Шапаренко, Тимчик та Огундана. На 83-й хвилині у Динамо замість Рубчинського вийшов Буяльський.

Арбітр додав дев’ять хвилин, але Динамо не змогло скоротити відставання. На 93-й хвилині навіс Кабаєва ніхто не замкнув, а на 98-й Сич після кутового пробив головою повз ворота.

У підсумку Динамо поступилося Карабаху з рахунком 0:2.

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь.

Карабах — Динамо — 2:0.

Гол: Муаддіб (12), Кащук (69)

Нагадаємо, що перший матч Динамо виграло в Карабаха з рахунком 1:0.

В першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо в серії пенальті пройшло румунську Університатю, а в другому раунді відбору вибуло, поступившись грецькому ПАОКу.

Реклама:

Карабах також розпочав свій єврокубковий шлях у Лізі Європи. Спочатку команда пройшла ісландський Вестрі, а потім у серії пенальті поступилася болгарському ЦСКА.

Повідомлялось, що футболіст київського Динамо Андрій Ярмоленко розповів, що прочитав книгу про зрадника Радянського Союзу