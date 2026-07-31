ЛНЗ вилетів із Ліги конференцій, драматично поступившись Генту в серії пенальті

Після нульової нічиєї в першому матчі суперники не зуміли відкрити рахунок в основний час і у Генті.

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У додаткові 30 хвилин команди також не визначили переможця, після чого розпочалася серія пенальті. У складі ЛНЗ свої спроби не реалізували Єгор Твердохліб (сейв голкіпера) та Денис Кузик (поперечина). Бельгійці забили усі чотири пенальті.

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Ліга конференцій (кваліфікація), другий раунд, матч-відповідь

Гент (Бельгія) — ЛНЗ (Україна) — 0:0 (4:2 — пенальті)

Гент вийшов у третій раунд кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінеться зі шведським Гетеборгом.

ЛНЗ вилетів з Ліги конференцій вслід за Поліссям. Житомирський клуб напередодні поступився за сумою двох матчів данському Копенгагену.

У третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій Україну представить Динамо, яке вилетіло з відбору Ліги Європи. Суперником киян стане азербайджанський Карабах.

Нагадаємо, що в минулому сезоні чемпіонату України ЛНЗ здобув срібні медалі й вперше у своїй історії зіграв в єврокубках.