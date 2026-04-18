«Треба поламати над цим голову». Легендарний Сабо застеріг Шахтар перед битвою за фінал Ліги конференцій

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо висловився про протистояння Шахтаря та Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

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Фахівець вважає, що англійці зроблять ставку на силову гру проти бразильців Шахтаря, тому Арді Турану потрібно добре подумати, яку тактику обрати, повідомляє BLIK.

«Я слідкую за АПЛ, дивлюсь із задоволенням трансляції матчів з Англії, зокрема і за участі Крістал Пелес. Це — пристойна, непроста, бойова команда, нехай і не гранд АПЛ.

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Лондонська команда вміє грати на швидкості, їй не потрібно давати «вільно дихати», а треба грати на зустрічних курсах. Якщо Шахтар відкриється, Крістал Пелес їх швидко «роздягне». Тренеру Шахтаря [Арді Турану] потрібно буде добряче поламати голову над тим, яку тактику обрати, щоб вона дала потрібний результат.

Очікую, що, цілком можливо, англійська команда може зробити ставку на силову, навіть жорстку гру, щоб вивести з рівноваги технічних бразильців Шахтаря, які не люблять, коли їх щільно опікають та можуть врізати по ногах.

Думаю, що переможець дуелі Шахтар — Крістал Пелес у підсумку й виграє кубок Ліги конференцій, бо інша півфінальна пара куди слабкіша [Райо Вальєкано/Страсбург]", — сказав Сабо.

У чвертьфіналі Шахтар пройшов АЗ, а Крістал Пелес — Фіорентину.

Півфінальні матчі відбудуться 30 квітня і 7 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Раніше ми писали, що Сабо назвав команду, яка стане чемпіоном УПЛ.