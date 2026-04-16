Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій, зігравши внічию з АЗ Алкмар у матчі-відповіді

У чвертьфіналі турніру український клуб після перемоги над АЗ Алкмар з рахунком 3:0 у першому поєдинку звів до нічиєї матч-відповідь на виїзді — 2:2.

У першому таймі АЗ намагався тиснути на ворота Шахтаря, проте «гірники» досить упевнено діяли в захисті та відповідали гострими атаками, дві з яких завершилися ударами у площину воріт.

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Команда Арди Турана відкрила рахунок на 58-й хвилині. Аліссон вийшов на ударну позицію після передачі від Кауана Еліаса і відправив м’яч у дальній кут.

Аліссон забив перший гол у матчі / Фото: REUTERS/Maurice Van Steen

Господарі відігралися на 73-й хвилині: Ісак Єнсен зі штрафного пробив у кут воріт, Дмитро Різник дотягнувся до м’яча, але той від штанги залетів у ворота.

Єнсен забив ударом зі штрафного / Фото: REUTERS/Maurice Van Steen

На 80-й хвилині Матей Шин вивів АЗ уперед, влучивши у дальній кут після скидки від Бендегуза Ковача. Утім, вже за три хвилини Шахтар зрівняв рахунок: Лука Мейрелліш завершив швидку контратаку гостей.

Мейрелліш зрівняв рахунок / Фото: REUTERS/Maurice Van Steen

Ліга конференцій, чвертьфінал, матч-відповідь

АЗ Алкмар (Нідерланди) — Шахтар (Україна) — 2:2 (за сумою двох матчів — 2:5)

Голи: Єнсен, 73, Шин, 80 — Аліссон, 58, Мейрелліш, 83

У півфіналі Ліги конференцій Шахтар зіграє з переможцем протистояння Фіорентина — Крістал Пелас (0:3 — перший матч). Півфінали відбудуться 30 квітня і 7 травня, перший матч Шахтар проведе на номінально домашньому полі.

Раніше Арда Туран назвав українського гравця Шахтаря, який може грати в найкращих командах світу.