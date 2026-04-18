Шахтар оновив два клубні рекорди в єврокубках після виходу в півфінал Ліги конференцій

Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій-2025/26, обігравши АЗ Алкмар із рахунком 5:2 за сумою двох матчів.

Донецька команда оновила клубні рекорди за кількістю матчів і голів в одному єврокубковому сезоні, повідомляє пресслужба «гірників».

Шахтар проведе в Лізі конференцій ще мінімум два матчі, які стануть 19-м і 20-м для клубу в поточному єврокубковому сезоні. Це новий рекордний показник в історії донеччан. Попередній рекорд налічував 18 поєдинків і був встановлений у сезоні 2015/16, коли Шахтар дійшов до півфіналу Ліги Європи.

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Крім того, у поточному євросезоні Шахтар забив уже 33 голи, перевершивши рекорд сезону 2008/09. Тоді «гірники» забили 30 м’ячів і виграли Кубок УЄФА.

У півфіналі Ліги конференцій Шахтар зіграє проти англійського Крістал Пелес. Перший поєдинок відбудеться 30 квітня у Кракові, матч-відповідь — 7 травня у Лондоні.

В іншому півфіналі ЛК зустрінуться іспанський Райо Вальєкано та французький Страсбур. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський Челсі, який у фіналі розгромив іспанський Бетіс (4:1).

Раніше повідомлялося, що тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер оцінив майбутній матч із Шахтарем і згадав Динамо, з яким лондонці грали на основному етапі.