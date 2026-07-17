«Нам слід знову піти до церкви»: лідер Універсітаті після поразки від Динамо зізнався, що почувається «ніби проклятим»

Атакувальний півзахисник Універсітаті Клуж Ден Ністор прокоментував виліт своєї команди від київського Динамо у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2026/27.

Нагадаємо, перший матч між командами завершився нульовою нічиєю. У матчі-відповіді переможець визначався у серії пенальті, де сильнішими виявилися кияни — 4:2.

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«На жаль, для мене це вже п’ята поразка по пенальті, я ніби проклятий. Ми не можемо перемогти, я не знаю, що відбувається.

Нам слід знову піти до церкви, нехай Бог нам допоможе. Це досить боляче. Якщо подивитися, з якими гравцями ми вийшли на поле і які у них, то є дуже велика різниця, але ми піднялися до рівня цього матчу, ми працювали, ми боролися", — цитує Ністора DigiSport.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Динамо зустрінеться з грецьким ПАОКом. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.

Зазначимо, що домашні єврокубкові матчі у сезоні-2026/27 київський клуб проводить у польському Любліні на стадіоні «Арена Люблін».

Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився емоціями після матчу-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда ПСЖ П'єра Мунгенге.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко — на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.