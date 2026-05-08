ПІВФІНАЛИ ЛІГИ ЄВРОПИ

Четвер, 7 травня

22:00. Фрайбург (Німеччина) — Брага (Португалія) — 3:1

Голи: Кюблер, 19, Манзамбі, 41, Кюблер, 72 — Віктор, 79

Перший матч — 1:2

22:00. Астон Вілла (Англія) — Ноттінгем Форест (Англія) — 4:0

Голи: Воткінс, 36, Буендіа, 58 (пен.), Макгінн, 77, Макгінн, 80

Перший матч — 0:1

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*огляди матчів (MEGOGO)

Ліга Європи вважається другим за значимістю турніром для футбольних клубів, що входять до УЄФА, після Ліги чемпіонів.

З моменту першого розіграшу в сезоні-1971/72 і по сезон-2008/09 турнір називався Кубком УЄФА. До сезону 1998/99 у цьому турнірі не брали участь клуби-володарі національних кубків, оскільки існував Кубок володарів кубків, який на той час вважався другим за значущістю після Ліги чемпіонів УЄФА, але в результаті злиттів Кубка УЄФА і Кубка володарів кубків з’явився єдиний турнір зі старою назвою — Кубок УЄФА. З сезону 2009/10 він отримав назву Ліга Європи УЄФА зі зміною формату турніру за аналогією з Лігою чемпіонів.

Попередником Кубка УЄФА вважається Кубок ярмарків, але УЄФА офіційно не визнає цей турнір, і, отже, перемоги в цьому турнірі не визнаються перемогами в єврокубках.

Нагадаємо, що вже визначилися фіналісти Ліги чемпіонів — це представники Англії та Франції.