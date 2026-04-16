Ліга Європи: результати матчів-відповідей чвертьфіналу — відео
Ноттенгем Форест і Астон Вілла зіграють один з одним у півфіналі (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Визначилися півфіналісти другого за рангом єврокубкового турніру.
ЧВЕРТЬФІНАЛИ ЛІГИ ЄВРОПИ
Четвер, 16 квітня
19:45. Сельта (Іспанія) — Фрайбург (Німеччина) — 1:3
Голи: Сведберг, 90+1 — Матанович, 33, Сузукі, 39, Сузукі, 50
Перший матч — 0:3
22:00. Астон Вілла (Англія) — Болонья (Італія) — 4:0
Голи: Воткінс, Буендіа, 26, Роджерс, 39, Конса, 89
Перший матч — 3:1
22:00. Бетіс (Іспанія) — Брага (Португалія) — 2:4
Голи: Антоні, 13, Еззальзулі, 26 — Віктор, 38, Карвальо, 49, Орта, 53 (пен.), Горбі, 74
Перший матч — 1:1
22:00. Ноттінгем Форест (Англія) — Порту (Португалія) — 1:0
Гол: Гіббс-Вайт, 12
Перший матч — 1:1
Півфінали відбудуться 30 квітня і 7 травня. У них зіграють: Брага — Фрайбург, Ноттінгем Форест — Астон Вілла.
Раніше ми писали, що визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів.