Ліга Європи: розклад і результати матчів раунду плей-оф
Тренування Бешикташа перед матчем із Жальгірісом (Фото: ФК Бешикташ)
У другому за значущістю єврокубковому турнірі розпочався останній етап кваліфікації. Команди змагаються за вихід до основного раунду Ліги Європи.
Розклад і результати
20 серпня
18:00. Кайрат (Казахстан) — Андерлехт (Бельгія)
19:00. М'єльбю (Швеція) — Зальцбург (Австрія)
19:00. Ягеллонія (Польща) — Іберія 1999 (Грузія)
20:00. Бешикташ (Туреччина) — Жальгіріс Каунас (Литва)
20:00. Егнатія (Албанія) — Ліллестрем (Норвегія)
20:00. Лех Познань (Польща) — Тун (Швейцарія)
20:00. Трабзонспор (Туреччина) — Ференцварош (Угорщина)
20:00. Університатя Крайова (Румунія) — Арарат-Вірменія (Вірменія)
21:00. ОФІ Крит (Греція) — ЦСКА Софія (Болгарія)
21:00. Сінт-Трейден (Бельгія) — Омонія (Кіпр)
21:00. Црвена Звезда (Сербія) — Вікторія Пльзень (Чехія)
22:00. Бенфіка (Португалія) — Орхус (Данія)
Раніше ми публікували таблицю коефіцієнтів УЄФА після вильоту Динамо, ЛНЗ та Полісся з єврокубків.