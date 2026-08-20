Ліга Європи: розклад і результати матчів раунду плей-оф

У другому за значущістю єврокубковому турнірі розпочався останній етап кваліфікації. Команди змагаються за вихід до основного раунду Ліги Європи.

Розклад і результати

20 серпня

18:00. Кайрат (Казахстан) — Андерлехт (Бельгія)

19:00. М'єльбю (Швеція) — Зальцбург (Австрія)

19:00. Ягеллонія (Польща) — Іберія 1999 (Грузія)

20:00. Бешикташ (Туреччина) — Жальгіріс Каунас (Литва)

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20:00. Егнатія (Албанія) — Ліллестрем (Норвегія)

20:00. Лех Познань (Польща) — Тун (Швейцарія)

20:00. Трабзонспор (Туреччина) — Ференцварош (Угорщина)

20:00. Університатя Крайова (Румунія) — Арарат-Вірменія (Вірменія)

21:00. ОФІ Крит (Греція) — ЦСКА Софія (Болгарія)

21:00. Сінт-Трейден (Бельгія) — Омонія (Кіпр)

21:00. Црвена Звезда (Сербія) — Вікторія Пльзень (Чехія)

22:00. Бенфіка (Португалія) — Орхус (Данія)

Раніше ми публікували таблицю коефіцієнтів УЄФА після вильоту Динамо, ЛНЗ та Полісся з єврокубків.